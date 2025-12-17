MENÜ
Sebastian Brand und Mariechen Bang (rechts) danken für die Adorfer CDU-Fraktion Heike Windisch.
Sebastian Brand und Mariechen Bang (rechts) danken für die Adorfer CDU-Fraktion Heike Windisch.
Oberes Vogtland
Adorf: Finale für langjährige Rathaus-Mitarbeiterin
Redakteur
Von Ronny Hager
Fast 33 Jahre hat Heike Windisch in der Stadtverwaltung gearbeitet. Am Montagabend hatte die Stadtplanerin ihre letzte Stadtratssitzung.

Mit fast 33 Jahren im Adorfer Rathaus gehört Heike Windisch zu den Urgesteinen der Stadtverwaltung. Nun gab es für die langjährige Stadtplanerin die letzte Ratssitzung vor ihrem Ruhestand. Dabei wurde es nochmals inhaltlich: Mit der Änderung des Bebauungsplans Alter Acker und der neuen Stellplatz-Ablösesatzung wurden zwei Themen beendet, die...
