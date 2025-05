Adorf: Friedensfeuer wird am Freitag entzündet

Aus Anlass des 80. Jahrestages der Befreiung ist auf den Spielplatz hinter dem Penny an der Lessingstraße eingeladen. Es geht auch um ein Manifest.

Zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges wird am Freitag in Adorf ein Friedensfeuer entzündet. Dies geschieht ab 16 Uhr auf dem Spielplatz am Penny an der Lessingstraße. Die Erinnerung an den Tag der Befreiung geschieht gemeinsam mit befreundeten Vogtländern aus Plauen, Oelsnitz, Bergen, Greiz, teilt der Adorfer Holger Uebel mit, der...