Adorf will nach langer Zeit wieder Kredit aufnehmen - und denkt an eine Million Euro

Nach Jahren ohne neue Schulden plant die Stadt einen Beschluss dazu, um nicht ständig im Dispo zu hängen. Der Stadtrat am 10. November entscheidet.

Nach fast 15 Jahren im Amt soll unter Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) erstmals wieder ein Kredit aufgenommen werden. Die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre konnte die Stadt bisher immer über ihren Dispo finanzieren. Um aber nicht dauerhaft im Kassenkredit zu hängen, sollen neue Schulden gemacht werden. Die Stadt hat...