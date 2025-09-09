Adorfer Baustellen: Das steht in den nächsten Tagen an

Oberes Vogtland
In Adorf setzt sich der Einweihungsreigen fort. Als nächstes wird das Perlmuttererlebniszentrum eingeweiht. Dazu laufen letzte Arbeiten.
Nach der Einweihung des Violaparks seien nun auch die Toiletten in Betrieb, informierte Bürgermeister Rico Schmidt zur Stadtratssitzung während eines Baustellenreports. Der Parkplatz könne zum Stadtfest am Wochenende noch kostenfrei genutzt werden.
