Adorfer Schüler packen im Forstrevier Zwota an

Oberes Vogtland
Schüler helfen beim Anlegen von Biotopen - und unterstützen Sachsenforst in einem Bereich, in dem sonst nur wenige Ressourcen zur Verfügung stehen.
Gemeinsame Aktion von Sachsenforst und der Zentralschule Adorf: 26 Schülerinnen und Schüler haben bei einem Umweltprojekt im Revier Zwota angepackt, wie Sachsenforst mitteilte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.