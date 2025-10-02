Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Adorfer Achtklässler bei ihrem Einsatz im Revier Zwota.
Die Adorfer Achtklässler bei ihrem Einsatz im Revier Zwota. Bild: Luisa Lüttschwager/Sachsenforst
Die Adorfer Achtklässler bei ihrem Einsatz im Revier Zwota.
Die Adorfer Achtklässler bei ihrem Einsatz im Revier Zwota. Bild: Luisa Lüttschwager/Sachsenforst
Oberes Vogtland
Adorfer Schüler packen im Forstrevier Zwota an
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schüler helfen beim Anlegen von Biotopen - und unterstützen Sachsenforst in einem Bereich, in dem sonst nur wenige Ressourcen zur Verfügung stehen.

Gemeinsame Aktion von Sachsenforst und der Zentralschule Adorf: 26 Schülerinnen und Schüler haben bei einem Umweltprojekt im Revier Zwota angepackt, wie Sachsenforst mitteilte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
13.09.2025
1 min.
Adorfer Herbstwanderung startet ab Leubetha
Die Adorfer Herbstwanderung hat einen festen Platz im Wanderkalender der Region.
Drei Strecken stehen am Sonntag für Wanderbegeisterte zur Verfügung.
Tino Beyer
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
01.10.2025
3 min.
„Lehrerin war für mich ein Wunschberuf“: Vogtländerin nimmt nach 45 Jahren Abschied
Margit Seifert geht nach 45 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand.
Margit Seifert arbeitete 45 Jahre als Lehrerin und wurde jetzt vom Lehrerkollegium der Grundschule Adorf in den Ruhestand verabschiedet.
Eckhard Sommer
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel