Adorfer Schüler packen im Forstrevier Zwota an

Schüler helfen beim Anlegen von Biotopen - und unterstützen Sachsenforst in einem Bereich, in dem sonst nur wenige Ressourcen zur Verfügung stehen.

Gemeinsame Aktion von Sachsenforst und der Zentralschule Adorf: 26 Schülerinnen und Schüler haben bei einem Umweltprojekt im Revier Zwota angepackt, wie Sachsenforst mitteilte.