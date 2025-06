Adorfer Sommerabende: Das sind die Konzerte in diesem Jahr

Zum vierten Mal findet diesen Sommer die Konzertreihe auf dem Marktplatz in Adorf statt. Fünf vogtländische Interpreten treten zum ersten Mal bei dieser Veranstaltungsreihe auf. Das sind die Termine.

In gemütlicher Runde ein Bierchen trinken, entspannte Gespräche führen und einmal vom Alltag abschalten: Das haben in den vergangenen Jahren die Adorfer Sommerabende ausgemacht. Die kostenlose Konzertreihe in familiärer Atmosphäre auf dem Adorfer Marktplatz wird auch dieses Jahr fortgesetzt. Darüber informierte jetzt Veranstalter und...