Adorfs frühere Bürgermeisterin hält flammendes Plädoyer für neue Super-Kommune im Dreiländereck

Bad Brambach, Bad Elster, Markneukirchen und Adorf sollten sich zusammenschließen, fordert CDU-Kommunalpolitikerin Mariechen Bang. Wie sie ihren Vorstoß begründet.

Am Anfang eine Provokation. Reicht im oberen Vogtland der Horizont nur so weit, wie man den eigenen Kirchturm sieht? Diesen Vorwurf erhebt Adorfs frühere Bürgermeisterin Mariechen Bang (CDU) nicht. Aber sie stößt eine Diskussion an. Ihr Hintergrund: Knappen Kassen, vielen kommunalen Aufgaben sowie eine schrumpfende, älter werdende...