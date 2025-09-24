Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Szene gesetzt: Deutschlands größte museale Perlmuttsammlung erhält in Adorf Platz.
In Szene gesetzt: Deutschlands größte museale Perlmuttsammlung erhält in Adorf Platz. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Adorfs Glanz: Die Muschel ist der Star
Redakteur
Von Ronny Hager
Das Erlebnismuseum Perlmutter soll als neues Flaggschiff des Tourismus Besucher anlocken - und für den Stolz der Adorfer auf ihre Stadt und ihre Besonderheiten stehen. Warum das auch ein Wagnis ist.

Leuchtturm, so nennen viele Adorfs neues Erlebnismuseum Perlmutter. Doch: Welches Besucher-Potenzial hat das Museum? Wie viele Gäste kommen und wie viele davon sind Einheimische? Museumsleiter Steffen Dietz setzt auf den Überraschungseffekt. Muscheln würden an Küsten erwartet, nicht im Mittelgebirge. Und: Es plätschert, an der Fassade wie...
