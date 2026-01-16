Älteste Besucherin ist 101: Premiere für Senioren-Tanznachmittag im Vogtland voller Erfolg

Oberes Vogtland
Im Foyer der Musikhalle Markneukirchen fand am Donnerstag erstmals ein von der Volkssolidarität und dem Sozialwerk Vogtland organisierter Seniorentanz statt. Die Resonanz macht Lust auf mehr.
Um 14 Uhr war Einlass und kaum, dass eine halbe Stunde später die erste Musik erklang, füllte sich die Tanzfläche im Foyer der Musikhalle. Ein Zeichen dafür, wie begeistert der Seniorentanz aufgenommen wurde, am Donnerstag erstmals organisiert von der Volkssolidarität und dem Sozialwerk Vogtland. Dessen Geschäftsführer Michael Rothe: „Wir...
