Bad Brambach hat Elternbeiträge für die Betreuung in Kita und Hort beschlossen.
Bad Brambach hat Elternbeiträge für die Betreuung in Kita und Hort beschlossen. Bild: Symbolfoto: A. Seidel/Archiv
Oberes Vogtland
„Ärger mit Plauen nehme ich gerne auf“: Gemeinde im Vogtland widersetzt sich dem Kreis
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kurort schöpft nicht - wie vom Landratsamt empfohlen - die Höchstgrenzen bei den Elternbeiträgen aus. Stattdessen zahlen Eltern für die Hortbetreuung ihrer Kinder ab 2026 sogar minimal weniger.

In Bad Brambach verlangt die Gemeinde auch 2026 von den Eltern nicht die Maximalbeträge für Betreuung in Krippe, Kindergarten und Hort. Die Anhebung auf 30 Prozent der Betriebskosten hatten sowohl die Kommunalaufsicht im Landratsamt als auch das Haushaltsstrukturkonzept für den Kurort empfohlen.
