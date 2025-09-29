„Ärger mit Plauen nehme ich gerne auf“: Gemeinde im Vogtland widersetzt sich dem Kreis

Der Kurort schöpft nicht - wie vom Landratsamt empfohlen - die Höchstgrenzen bei den Elternbeiträgen aus. Stattdessen zahlen Eltern für die Hortbetreuung ihrer Kinder ab 2026 sogar minimal weniger.

In Bad Brambach verlangt die Gemeinde auch 2026 von den Eltern nicht die Maximalbeträge für Betreuung in Krippe, Kindergarten und Hort. Die Anhebung auf 30 Prozent der Betriebskosten hatten sowohl die Kommunalaufsicht im Landratsamt als auch das Haushaltsstrukturkonzept für den Kurort empfohlen.