Die Kreisstraßenbrücke über die Weiße Elster zwischen der B 92 und Dreihöf soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Bild: Ronny Hager
Die Kreisstraßenbrücke über die Weiße Elster zwischen der B 92 und Dreihöf soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
„Äußerst ärgerlich“: Geplanter Brückenabriss im Vogtland schlägt hohe Wellen
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Straßenbrücke über die Weiße Elster bei Dreihöf soll weg und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Aussicht auf die nächste Vollsperrung für die Bürger zweier Ortsteile sorgt für deutliche Worte.

Brückenabriss mit großem Echo: Hohe Wellen hat die Ankündigung des Vogtlandkreises geschlagen, die Straßenbrücke zwischen der B 92 und Dreihöf/ Unterhermsgrün wegen ihres schlechten Zustandes abreißen zu wollen. Die Aussicht, dass es nach mehrjähriger Sanierung der Ortsdurchfahrt Oberhermsgrün und der aktuellen B 92-Großbaustelle erneut...
