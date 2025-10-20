„Äußerst ärgerlich“: Geplanter Brückenabriss im Vogtland schlägt hohe Wellen

Oberes Vogtland
Die Straßenbrücke über die Weiße Elster bei Dreihöf soll weg und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Aussicht auf die nächste Vollsperrung für die Bürger zweier Ortsteile sorgt für deutliche Worte.
Brückenabriss mit großem Echo: Hohe Wellen hat die Ankündigung des Vogtlandkreises geschlagen, die Straßenbrücke zwischen der B 92 und Dreihöf/ Unterhermsgrün wegen ihres schlechten Zustandes abreißen zu wollen. Die Aussicht, dass es nach mehrjähriger Sanierung der Ortsdurchfahrt Oberhermsgrün und der aktuellen B 92-Großbaustelle erneut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.