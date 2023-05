AfD-Landeschef in Oelsnitz

Oelsnitz.

Sachsens AfD-Partei und -Fraktionschef Jörg Urban (58) tritt am Mittwoch in Oelsnitz auf. Mit dem Landtagsabgeordneten Ulrich Lupart ist er 19 Uhr zu "Unsere Ideen für Sachsen" in der Katharinenkirche (Egerstraße 9). (hagr)