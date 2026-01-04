Aktiver Verein im Vogtland erfüllt sich Wunsch

Seit langem suchte der Feuerwehrverein Marieney eine Lösung für ein Lager bei Veranstaltungen. Aus Spenden und Fördermitteln wurde ein Container finanziert, der seit kurzem steht.

Wer etwas veranstaltet, braucht Platz zum Lagern - und das war für den Feuerwehrverein Marieney lange ein Problem. Die Lösung hieß: Ein Container muss her. Doch der ist nicht für einen Appel und ein Ei zu haben. Insgesamt 6902 Euro mussten dafür aufgebracht werden. Doch seit der Adventszeit steht der Container im Ort, sehr zur Zufriedenheit...