Der Lagercontainer in Marieney wurde aus Spenden und Fördermitteln bezahlt. Bild: Symbolfoto: Zacharie Scheuer/dpa
Oberes Vogtland
Aktiver Verein im Vogtland erfüllt sich Wunsch
Redakteur
Von Ronny Hager
Seit langem suchte der Feuerwehrverein Marieney eine Lösung für ein Lager bei Veranstaltungen. Aus Spenden und Fördermitteln wurde ein Container finanziert, der seit kurzem steht.

Wer etwas veranstaltet, braucht Platz zum Lagern - und das war für den Feuerwehrverein Marieney lange ein Problem. Die Lösung hieß: Ein Container muss her. Doch der ist nicht für einen Appel und ein Ei zu haben. Insgesamt 6902 Euro mussten dafür aufgebracht werden. Doch seit der Adventszeit steht der Container im Ort, sehr zur Zufriedenheit...
09:05 Uhr
1 min.
