Alle Sirenen in einer Hand: Kreis setzt Erneuerungskonzept um

Der Vogtlandkreis übernimmt nach den elektronischen nun auch die Motorsirenen der Gemeinden. Das Ziel: Alle Bestandsanlagen sollen modernisiert werden.

Sieben Motorsirenen - zwei in Hammerbrücke, je eine in Schneckenstein, Jägersgrün, Rautenkranz, Friedrichsgrün und Tannenbergsthal - wurden nun unentgeltlich an den Vogtlandkreis übertragen. Mit seinem Beschluss ermöglicht der Gemeinderat die vom Kreistag beschlossene Umsetzung des Sirenenkonzeptes 2035. Vor drei Jahren hatte Muldenhammer...