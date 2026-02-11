MENÜ
Muldenhammer hat alle Sirenen an den Kreis übertragen, auch die in Hammerbrücke. Bild: Eckhard Sommer
Muldenhammer hat alle Sirenen an den Kreis übertragen, auch die in Hammerbrücke. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Alle Sirenen in einer Hand: Kreis setzt Erneuerungskonzept um
Von Daniela Hommel-Kreißl
Der Vogtlandkreis übernimmt nach den elektronischen nun auch die Motorsirenen der Gemeinden. Das Ziel: Alle Bestandsanlagen sollen modernisiert werden.

Sieben Motorsirenen - zwei in Hammerbrücke, je eine in Schneckenstein, Jägersgrün, Rautenkranz, Friedrichsgrün und Tannenbergsthal - wurden nun unentgeltlich an den Vogtlandkreis übertragen. Mit seinem Beschluss ermöglicht der Gemeinderat die vom Kreistag beschlossene Umsetzung des Sirenenkonzeptes 2035. Vor drei Jahren hatte Muldenhammer...
