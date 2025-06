Die Straße am Mühlberg in Schöneck war die längste Zeit in diesem schrecklichen Zustand. Bild: Eckhard Sommer

Oberes Vogtland 24.06.2025

Alles bereit für Straßenbau in Schöneck: Am Mühlberg rollen bald die Bagger an

Von Daniela Hommel-Kreißl 0:00 Anhören

In Schöneck steht eine große Straßenbaumaßnahme am Mühlberg an, die zu Einschränkungen im Stadtverkehr führt. Wer baut, bestimmt der Stadtrat. „Es ist hoffentlich nicht das letzte, aber auf jeden Fall eines der größeren Straßenbauprojekte in unserer Stadt. Viele Mittel haben wir dafür gespart", sagt Schönecks Bürgermeister Andy Anders (parteilos) mit Blick auf das anstehende Bauprojekt am Mühlberg. Jetzt beauftragte der Stadtrat nach vielen Vorberatungen - auch in den...