Als Schäfer im Wolf-Revier Vogtland: „Wir klopfen auf Holz, wenn wir mit den Herden wieder im Stall sind“

Welche Sorgen bereitet der Wolf den Tierhaltern im Vogtland? Sachsens Landwirtschaftsminister Georg Ludwig von Breitenbuch hat am Montagmorgen die Hütegemeinschaft Oberes Vogtland besucht.

„Herdenschutz in Sachsen kann erst dann enden, wenn der Wolf nicht mehr da ist“, sagt Toni Jacob von der Hütegemeinschaft Oberes Vogtland. Gemeinsam mit seiner Schwester Nicole gehört ihm eine 850-köpfige Schafherde. Der größte Teil davon - 650 Tiere - weiden derzeit im Klingenthaler Ortsteil Brunndöbra weit oberhalb der Kirche auf einer...