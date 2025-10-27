Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Als Schäfer im Wolf-Revier Vogtland: „Wir klopfen auf Holz, wenn wir mit den Herden wieder im Stall sind“

Enrico und Nadine Adler - im Bild mit Wolfszaun - hüten gemeinsam mit sechs ausgebildeten Hunden 650 Schafe auf den Bergen rund um Klingenthal.
Enrico und Nadine Adler - im Bild mit Wolfszaun - hüten gemeinsam mit sechs ausgebildeten Hunden 650 Schafe auf den Bergen rund um Klingenthal. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Enrico und Nadine Adler - im Bild mit Wolfszaun - hüten gemeinsam mit sechs ausgebildeten Hunden 650 Schafe auf den Bergen rund um Klingenthal.
Enrico und Nadine Adler - im Bild mit Wolfszaun - hüten gemeinsam mit sechs ausgebildeten Hunden 650 Schafe auf den Bergen rund um Klingenthal. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Als Schäfer im Wolf-Revier Vogtland: „Wir klopfen auf Holz, wenn wir mit den Herden wieder im Stall sind“
Von Daniela Hommel-Kreißl
Welche Sorgen bereitet der Wolf den Tierhaltern im Vogtland? Sachsens Landwirtschaftsminister Georg Ludwig von Breitenbuch hat am Montagmorgen die Hütegemeinschaft Oberes Vogtland besucht.

„Herdenschutz in Sachsen kann erst dann enden, wenn der Wolf nicht mehr da ist“, sagt Toni Jacob von der Hütegemeinschaft Oberes Vogtland. Gemeinsam mit seiner Schwester Nicole gehört ihm eine 850-köpfige Schafherde. Der größte Teil davon - 650 Tiere - weiden derzeit im Klingenthaler Ortsteil Brunndöbra weit oberhalb der Kirche auf einer...
