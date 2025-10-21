Altkleider: Dieser Ort im Vogtland verliert Anbieter

Oberes Vogtland
Nach Vermüllung der Container-Standorte zieht eine Firma die Reißleine. Noch ist ein Anbieter da. Der Amtsverweser hegt aber eine Befürchtung.
Nach anhaltender Vermüllung hat ein Altkleidercontainer-Anbieter seine Boxen endgültig aus Bad Brambach abgezogen. „Wir sind dran, den zweiten Anbieter zu halten“, sagte Torsten Schnurre (FDP), Amtsverweser im Rathaus. Er appellierte zur Einwohnerversammlung in der Festhalle, nur tragbare Kleidung einzuwerfen – keinesfalls Müll, Unrat...
