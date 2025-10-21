Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Entsorgung von Altkleidern ist im Vogtland immer wieder Debattenthema.
Die Entsorgung von Altkleidern ist im Vogtland immer wieder Debattenthema. Bild: Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa
Oberes Vogtland
Altkleider: Dieser Ort im Vogtland verliert Anbieter
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Vermüllung der Container-Standorte zieht eine Firma die Reißleine. Noch ist ein Anbieter da. Der Amtsverweser hegt aber eine Befürchtung.

Nach anhaltender Vermüllung hat ein Altkleidercontainer-Anbieter seine Boxen endgültig aus Bad Brambach abgezogen. „Wir sind dran, den zweiten Anbieter zu halten“, sagte Torsten Schnurre (FDP), Amtsverweser im Rathaus. Er appellierte zur Einwohnerversammlung in der Festhalle, nur tragbare Kleidung einzuwerfen – keinesfalls Müll, Unrat...
