Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit ganz viel Herz: Stephan Seitz bei einem Auftritt von Saitlinge & Singers. Am Samstag singt und moderiert der 49-Jährige beim Konzert im König-Albert-Theater Bad Elster.
Mit ganz viel Herz: Stephan Seitz bei einem Auftritt von Saitlinge & Singers. Am Samstag singt und moderiert der 49-Jährige beim Konzert im König-Albert-Theater Bad Elster. Bild: Frank Wäschle
Mit ganz viel Herz: Stephan Seitz bei einem Auftritt von Saitlinge & Singers. Am Samstag singt und moderiert der 49-Jährige beim Konzert im König-Albert-Theater Bad Elster.
Mit ganz viel Herz: Stephan Seitz bei einem Auftritt von Saitlinge & Singers. Am Samstag singt und moderiert der 49-Jährige beim Konzert im König-Albert-Theater Bad Elster. Bild: Frank Wäschle
Oberes Vogtland
Am Samstag: Bad Elsters Marketing-Chef singt auf der Theaterbühne
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 20 Jahren prägt Stephan Seitz als Marketingdirektor die Kulturstadt entscheidend mit. Eine Zeitspanne, die ihm selbst unwirklich erscheint. Bald erlebt ihn das Publikum in einer besonderen Rolle.

Was ist Bad Elster? Ein Kurort! Bei Stephan Seitz, Marketingdirektor der Chursächsischen Veranstaltungsgesellschaft (CVG), hat es so angefangen wie bei vielen. „Bad Elster kannte ich nur von meiner Oma. Wir haben sie hier zur Kur besucht. Ganz dunkel kann ich mich erinnern, als Kind die Badstraße entlang gelaufen zu sein. Dass das zwischen mir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
07.08.2025
4 min.
Ausflugstipps für das letzte Sommerferien-Wochenende im Vogtland: Street-Food-Festival, Grenzfest und mehr
Die Schlosserstürmung ist Teil des Treuener Schlossfestes am Wochenende.
Mit kulinarischen Spezialitäten lockt das Street-Food-Festival nach Reichenbach. Grenzfest wird im Oberland gefeiert. An welchem Schloss im Vogtland eine Reise in die Vergangenheit wartet.
Ronny Hager und Florian Wunderlich
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
17.07.2025
4 min.
„Nur noch kurz die Welt retten“: Popstar kommt 2026 ins Vogtland
Auf seiner „Komm schon!“-Tour 2026 macht Popstar Tim Bendzko nächstes Jahr am 10. Juli Station im Naturtheater Bad Elster.
In Bad Elster beginnt in Kürze die neue Spielzeit. 2026 werden unter anderen Wolfgang Niedecken, Herman van Veen oder die Schotten-Rocker Nazareth zu Konzerten erwartet.
Ronny Hager
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein – diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Jasmins Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Mehr Artikel