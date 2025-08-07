Am Samstag: Bad Elsters Marketing-Chef singt auf der Theaterbühne

Seit 20 Jahren prägt Stephan Seitz als Marketingdirektor die Kulturstadt entscheidend mit. Eine Zeitspanne, die ihm selbst unwirklich erscheint. Bald erlebt ihn das Publikum in einer besonderen Rolle.

Was ist Bad Elster? Ein Kurort! Bei Stephan Seitz, Marketingdirektor der Chursächsischen Veranstaltungsgesellschaft (CVG), hat es so angefangen wie bei vielen. „Bad Elster kannte ich nur von meiner Oma. Wir haben sie hier zur Kur besucht. Ganz dunkel kann ich mich erinnern, als Kind die Badstraße entlang gelaufen zu sein. Dass das zwischen mir...