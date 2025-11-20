Am Samstag: Einkaufen zu später Stunde in Oelsnitz

Geschäfte am Beginn der Plauenschen Straße laden am Wochenende zum Moonlight Shopping ein. Wer die Gastgeber sind.

Auf zum Einkaufen im Mondschein nach Oelsnitz: Zum Moonlight Shopping, zum Bummeln und Genießen sind Gäste am kommenden Samstagabend eingeladen. Gastgeber der Aktion am 22. November in der Zeit von 18 bis 22 Uhr sind Geschäfte am stadtseitigen Beginn der Plauenschen Straße - das Radsportgeschäft Pro Bike, die Drogerie Gerhard Jäckel, die...