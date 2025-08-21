Am Wochenende: Untergetauchter Pietro Lombardi in Bad Elster

Oberes Vogtland
Die Festsaison im Oberen Vogtland geht in die nächste Runde - so im Naturbad Bad Elster, in Hammerbrücke, Klingenthal, Raun oder Rohrbach. Um historische Technik geht es in Eubabrunn und Süßebach.
Schlagzeilen-Star: Die Trennung von Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa schlägt hohe Wellen - am Samstag soll der untergetauchte Sänger 20 Uhr im Naturtheater Bad Elster spielen. Das Konzert findet definitiv statt, so der Veranstalter. Karten gibt es in allen „Freie Presse“-Verkaufsstellen, auch für weitere Bad...
