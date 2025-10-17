Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu

Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.

Die Kritik an den Ampelschaltungen und längeren Wartezeiten bei Rot auf der B 92 in Oelsnitz ist für die Stadtverwaltung neu. Es habe dazu keine Fragen oder Beschwerden gegeben, sagte Sprecher Peter Wollmann auf Anfrage. Das für die Ampeln zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr hatte nach einer „Freie Presse"-Anfrage reagiert...