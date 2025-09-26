Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: JUNGNICKEL-FOTOGAFIE.DE
Bild: JUNGNICKEL-FOTOGAFIE.DE
Oberes Vogtland
„Anatevka“ feiert Premiere am König-Albert-Theater in Bad Elster
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter der Regie von Kai Anne Schuhmacher spielen und musizieren Solisten, Ballett und Chor der Landesbühnen mit der Elbland Philharmonie Sachsen.

Bad Elster.

Das Musical „Anatevka“ von Jerry Bock feiert am Freitag, 26. September, um 19.30 Uhr seine Premiere im König-Albert-Theater Bad Elster. Unter der Regie von Kai Anne Schuhmacher spielen und musizieren Solisten, Ballett und Chor der Landesbühnen Sachsen mit der Elbland Philharmonie Sachsen unter der Gesamtleitung von GMD Florian Merz. Seit seiner Uraufführung 1964 am Broadway in New York ist das Musical fester Bestandteil des internationalen Repertoires und bietet eine Mixtur aus jüdisch-russischer Folklore, Klezmer und eingängigen Songs. „Anatevka“ spielt in einer Stadt im vorrevolutionären Russland der Zarenzeit. Der jüdische Milchmann Tewje hat neben Geldsorgen auch Probleme mit seinen Töchtern. Restkarten ab 19 Euro gibt es unter anderem in den „Freie Presse“-Shops. Weitere Aufführungen sind für den 17. Oktober, 9. Januar und 27. März geplant. (mib) Foto: Rene Jungnickel

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
22.09.2025
1 min.
Besonderes Konzert eröffnet Ausstellung im Kurhaus Bad Elster
Mit Songwriterin Line Bøgh und dem dänischen Künstler Christian Gundtoft ist am Mittwoch ein Künstlerpaar im Königlichen Kurhaus zu erleben.
Michael Brandenburg
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
26.09.2025
1 min.
Kirchgemeinden in Mittelsachsen feiern Erntedankfest
In Berthelsdorf gibt es vom 26. bis 28. September ein dreitägiges Fest. Im Dom St. Marien zu Freiberg und in Großschirma werden Erntegaben gesammelt.
Michael Brandenburg
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 27.09.2025
 4 Bilder
US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt.
Mehr Artikel