„Anatevka“ feiert Premiere am König-Albert-Theater in Bad Elster

Das Musical „Anatevka“ von Jerry Bock feiert am Freitag, 26. September, um 19.30 Uhr seine Premiere im König-Albert-Theater Bad Elster. Unter der Regie von Kai Anne Schuhmacher spielen und musizieren Solisten, Ballett und Chor der Landesbühnen Sachsen mit der Elbland Philharmonie Sachsen unter der Gesamtleitung von GMD Florian Merz. Seit seiner Uraufführung 1964 am Broadway in New York ist das Musical fester Bestandteil des internationalen Repertoires und bietet eine Mixtur aus jüdisch-russischer Folklore, Klezmer und eingängigen Songs. „Anatevka“ spielt in einer Stadt im vorrevolutionären Russland der Zarenzeit. Der jüdische Milchmann Tewje hat neben Geldsorgen auch Probleme mit seinen Töchtern. Restkarten ab 19 Euro gibt es unter anderem in den „Freie Presse“-Shops. Weitere Aufführungen sind für den 17. Oktober, 9. Januar und 27. März geplant. (mib)