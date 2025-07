Angst um Kinder: Forderung nach Tempo 30 in Adorf

Die Talstraße wurde vergangenes Jahr saniert. Einige scheinen das als Aufforderung zum Rasen misszuverstehen. Stadträte wollen nicht tatenlos zusehen.

Ein wiederkehrendes Thema in Adorf: Im Bereich der Straßen Am Floßbach/Talstraße sind immer wieder Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Sehr zum Ärger der Anlieger. Stadtrat René Seidling (Freie Wähler Adorf) hat jein Limit von Tempo 30 für die Talstraße ins Gespräch gebracht. An der Straße wohnen Familien mit Kindern,...