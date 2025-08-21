Anlaufstelle für Bürger in Oelsnitz zieht an den Markt

Oberes Vogtland
Das Quartiersmanagement des DRK nutzt ab 1. September neue Räume. Diese teilt sie sich mit einem Kreativangebot. Zugleich startet im nächsten Monat ein neues Angebot.
Das Beratungsbüro für Bürger in Oelsnitz bezieht zum 1. September neue Räume. Die Anlaufstelle für kostenfreie Sozialberatungen oder Hilfe bei verschiedenen Behördenanträgen zieht an den Markt 9 um. Quartiersmanagerin Silke Böhm nutzt künftig die aktuell leerstehenden Räume, in denen sich zuletzt ein Corona-Testzentrum befand....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.