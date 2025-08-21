Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Quartiersmanagerin Silke Böhm bezieht mit ihrem Büro neue Räume am Oelsnitzer Markt.
Quartiersmanagerin Silke Böhm bezieht mit ihrem Büro neue Räume am Oelsnitzer Markt.
Oberes Vogtland
Anlaufstelle für Bürger in Oelsnitz zieht an den Markt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Quartiersmanagement des DRK nutzt ab 1. September neue Räume. Diese teilt sie sich mit einem Kreativangebot. Zugleich startet im nächsten Monat ein neues Angebot.

Das Beratungsbüro für Bürger in Oelsnitz bezieht zum 1. September neue Räume. Die Anlaufstelle für kostenfreie Sozialberatungen oder Hilfe bei verschiedenen Behördenanträgen zieht an den Markt 9 um. Quartiersmanagerin Silke Böhm nutzt künftig die aktuell leerstehenden Räume, in denen sich zuletzt ein Corona-Testzentrum befand....
