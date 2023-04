Armmiffle Pulswärmer

Endlich ist Frühling! Doch ab und zu sind die Abende und die Morgenstunden noch sehr kalt, manchmal nicht weit von den null Grad entfernt. Ich habe in den vergangenen Tagen schon mehrfach die Armmiffle herausgeholt und übergestülpt, damit mir die Hände nicht erfrieren. Manchmal ist es so kalt, dass sogar der Puls im Handgelenk pocht. Doch es ist nur noch eine Frage von Tagen, bis es richtig warm sein wird. Dann verschwinden die Pulswärmer in der Schublade. (fp)

