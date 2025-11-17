Auch mit 80: Herman van Veen singt im Vogtland - „Ich bin immer noch fröhlich“

Herman van Veen und seine Band gaben ein umjubeltes Konzert im König-Albert-Theater Bad Elster.

Man mag es kaum glauben, dass der niederländische Multikünstler am 14. März dieses Jahres seinen 80. Geburtstag feierte und am Freitag im König-Albert-Theater erfüllte, was er an gleicher Stelle vor drei Jahren versprochen hatte: „Bleiben Sie gesund. Ich komme wieder.“