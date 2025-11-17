Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Herman van Veen: 80 Jahre und kein Deut leiser.
Herman van Veen: 80 Jahre und kein Deut leiser. Bild: Eckhard Sommer
Mit 80 noch fit wie ein Turnschuh.
Mit 80 noch fit wie ein Turnschuh. Bild: Eckhard Sommer
Musikerin Jannemien Cnossen.
Musikerin Jannemien Cnossen. Bild: Eckhard Sommer
Herman van Veen: 80 Jahre und kein Deut leiser.
Herman van Veen: 80 Jahre und kein Deut leiser. Bild: Eckhard Sommer
Mit 80 noch fit wie ein Turnschuh.
Mit 80 noch fit wie ein Turnschuh. Bild: Eckhard Sommer
Musikerin Jannemien Cnossen.
Musikerin Jannemien Cnossen. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Auch mit 80: Herman van Veen singt im Vogtland - „Ich bin immer noch fröhlich“
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Herman van Veen und seine Band gaben ein umjubeltes Konzert im König-Albert-Theater Bad Elster.

Man mag es kaum glauben, dass der niederländische Multikünstler am 14. März dieses Jahres seinen 80. Geburtstag feierte und am Freitag im König-Albert-Theater erfüllte, was er an gleicher Stelle vor drei Jahren versprochen hatte: „Bleiben Sie gesund. Ich komme wieder.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:46 Uhr
1 min.
Llambi und Lau führen durch den Semperopernball 2026
Der Semperopernball steht unter dem Motto "Film ab!". (Archivbild)
Der Semperopernball 2026 wird von berühmten Filmwelten inspiriert. Wie die Gastgeber das Publikum auf eine besondere Reise mitnehmen wollen.
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
13.11.2025
4 min.
Wohin am Wochenende im Vogtland: Mehrere Märkte locken
Willkommen zum voradventlichen Kunsthandwerkermarkt in der Plauener Bärenstraße 4. Wie jedes Jahr organisiert die Veranstaltung Töpfermeister Andreas Leonhardt.
Vorweihnachtliche Märkte finden in der Region statt. Es ist aber noch viel mehr los an diesem dritten Novemberwochenende. Deshalb hier eine Auswahl an Veranstaltungsterminen.
Unserer Redaktion
06.11.2025
3 min.
Tom Pauls in Bad Elster: An seiner Paraderolle haben die Zuschauer ihre helle Freude
Tom Pauls als Ilse Bähnert.
Mit seinem Programm „Ilse Bähnert jagt Dr. Nu“ hat Tom Pauls am Mittwoch das Publikum im König-Albert-Theater Bad Elster begeistert.
Eckhard Sommer
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
Mehr Artikel