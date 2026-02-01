MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Spielfeld der Dreifeld-Sporthalle in Oelsnitz wurde nach den Bauarbeiten wieder für den Sport freigegeben. Aber es gibt in der Halle noch viel zu tun.
Das Spielfeld der Dreifeld-Sporthalle in Oelsnitz wurde nach den Bauarbeiten wieder für den Sport freigegeben. Aber es gibt in der Halle noch viel zu tun. Bild: Christian Schubert
Das Spielfeld der Dreifeld-Sporthalle in Oelsnitz wurde nach den Bauarbeiten wieder für den Sport freigegeben. Aber es gibt in der Halle noch viel zu tun.
Das Spielfeld der Dreifeld-Sporthalle in Oelsnitz wurde nach den Bauarbeiten wieder für den Sport freigegeben. Aber es gibt in der Halle noch viel zu tun. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Auch Oelsnitz will Geld aus der „Sportmilliarde“
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für weitere Arbeiten an der Dreifeldsporthalle in Oelsnitz sucht die Stadt Fördermittel. Der Stadtrat hat am Mittwoch einen Beschluss gefasst.

Die Stadt Oelsnitz bewirbt sich um Fördermittel aus der „Sportmilliarde“ des Bundes. Dazu hat der Stadtrat am Mittwoch einen Beschluss gefasst. Mit dem Geld will die Stadt den zweiten Bauabschnitt der Dreifeldsporthalle finanzieren. Nach der Sanierung des Wasserschadens sollen weitere Arbeiten an der Halle erledigt werden, etwa die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
2 min.
Klares Stadtratsvotum: Plauen bewirbt sich mit drei Sportstätten um Geld aus der Sportmilliarde des Bundes
Plauen bewirbt sich mit drei Sportstätten um Geld aus der Sportmilliarde.
In einer Sondersitzung hat der Stadtrat am Dienstagnachmittag Plauens Bewerbung für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ verabschiedet. Der OB sprach von einem wichtigen Zeichen.
Bernd Jubelt
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
13:51 Uhr
1 min.
Auf die Straße geschippter Schnee: In Klingenthal soll Ordnungsamt eingreifen
Beim Schneeschippen ist im Vogtland immer wieder eine Unsitte zu beobachten.
Der Winter und seine Folgen war in dieser Woche Thema in den Stadträten von Klingenthal und Oelsnitz.
Tino Beyer
Mehr Artikel