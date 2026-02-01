Auch Oelsnitz will Geld aus der „Sportmilliarde“

Für weitere Arbeiten an der Dreifeldsporthalle in Oelsnitz sucht die Stadt Fördermittel. Der Stadtrat hat am Mittwoch einen Beschluss gefasst.

Die Stadt Oelsnitz bewirbt sich um Fördermittel aus der „Sportmilliarde“ des Bundes. Dazu hat der Stadtrat am Mittwoch einen Beschluss gefasst. Mit dem Geld will die Stadt den zweiten Bauabschnitt der Dreifeldsporthalle finanzieren. Nach der Sanierung des Wasserschadens sollen weitere Arbeiten an der Halle erledigt werden, etwa die...