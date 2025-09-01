Auch wenn bald kein Zug mehr hält: Bahn-Nostalgiker hat weitere Pläne für Haltepunkt im Vogtland

Vor dem zweiten Musikwinkelfest am Wochenende hat Christoph Kopp das Areal am Bahnhof Gunzen weiter aufgewertet. Einen Toilettencontainer hat er angeschafft - und neue Ideen mit alten Wagen.

Zum zweiten Musikwinkelfest laden Christoph Kopp und der Obervogtländische Eisenbahn-Verein (OVEB) am Wochenende ein. Zuvor sind Arbeitseinsätze auf dem Musikwinkelplatz gelaufen. Das Areal wurde von Wildaufwuchs befreit. Zum Fest soll alles tiptop sein. Zumal es in Gunzen das letzte Fest in diesem Umfang sein wird. Die Streckenstilllegung zum... Zum zweiten Musikwinkelfest laden Christoph Kopp und der Obervogtländische Eisenbahn-Verein (OVEB) am Wochenende ein. Zuvor sind Arbeitseinsätze auf dem Musikwinkelplatz gelaufen. Das Areal wurde von Wildaufwuchs befreit. Zum Fest soll alles tiptop sein. Zumal es in Gunzen das letzte Fest in diesem Umfang sein wird. Die Streckenstilllegung zum...