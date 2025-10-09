Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu einem Unfall ist die Polizei nach Mühlental gerufen worden.
Zu einem Unfall ist die Polizei nach Mühlental gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Benjamin Nolte - stock.adobe.com
Zu einem Unfall ist die Polizei nach Mühlental gerufen worden.
Zu einem Unfall ist die Polizei nach Mühlental gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Benjamin Nolte - stock.adobe.com
Oberes Vogtland
Audi prallt in Mühlental gegen Mauer
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 25-Jähriger prallt mit seinem Auto gegen eine Mauer. Er übersteht Unfall leicht verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Mit leichten Blessuren hat ein 25-Jähriger einen schweren Unfall in Mühlental überstanden. Nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Zwickau war der Mann am Mittwoch gegen 10.15 Uhr mit einem Audi auf der Schönecker Straße/S 302 in Fahrtrichtung Oelsnitz unterwegs. Am Ortsausgang kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
14:31 Uhr
1 min.
Tirschendorf: Smart-Fahrer bei Unfall verletzt
Ein Smart ist in Tirschendorf verunglückt.
Das Auto geriet wohl wegen eines Defekts außer Kontrolle und fuhr gegen eine Mauer.
Heiko Hößler
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
29.07.2025
1 min.
72-Jährige kracht mit Auto im Vogtland gegen eine Mauer
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Mühlental.
Der Unfall ist in einer Kurve passiert. Was weiter geschehen ist.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel