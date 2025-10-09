Audi prallt in Mühlental gegen Mauer

Oberes Vogtland
Ein 25-Jähriger prallt mit seinem Auto gegen eine Mauer. Er übersteht Unfall leicht verletzt. Die Ursache ist noch unklar.
Mit leichten Blessuren hat ein 25-Jähriger einen schweren Unfall in Mühlental überstanden. Nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Zwickau war der Mann am Mittwoch gegen 10.15 Uhr mit einem Audi auf der Schönecker Straße/S 302 in Fahrtrichtung Oelsnitz unterwegs. Am Ortsausgang kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.