MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Schneeschippen ist im Vogtland immer wieder eine Unsitte zu beobachten.
Beim Schneeschippen ist im Vogtland immer wieder eine Unsitte zu beobachten. Bild: Benjamin Nolte/dpa
Beim Schneeschippen ist im Vogtland immer wieder eine Unsitte zu beobachten.
Beim Schneeschippen ist im Vogtland immer wieder eine Unsitte zu beobachten. Bild: Benjamin Nolte/dpa
Oberes Vogtland
Auf die Straße geschippter Schnee: In Klingenthal soll Ordnungsamt eingreifen
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Winter und seine Folgen war in dieser Woche Thema in den Stadträten von Klingenthal und Oelsnitz.

Wenn Anwohner ihren Schnee einfach auf die Straße schippen, könnte es in Klingenthal jetzt einen Hinweis aus dem Ordnungsamt geben. Das zumindest hat Tino Metschnabl (CDU) im Stadtrat am Dienstag angeregt. „Enge Straßen werden so noch enger“, begründete er. Den Winterdienst im Stadtgebiet lobte er. „Das klappt richtig gut.“ Fragen nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:45 Uhr
3 min.
Kirchgemeinde im Erzgebirge hat wieder obersten Hirten – Erster Pfarrreferent in Sachsen tritt Dienst an
Andreas Korb ist neuer Pfarrreferent in Schönheide.
Sechseinhalb Jahre war die Stelle in der Kirchgemeinde Schönheide verwaist. Jetzt füllt sie Andreas Korb aus. Er hat einen besonderen Titel. Geebnet hat den Weg dazu ein vor zwei Jahren von der Landessynode gefasstes Gesetz.
Eberhard Mädler
15:45 Uhr
1 min.
Lexus brennt in Auerbach: 15.000 Euro Schaden
Die Feuerwehr hat ein brennendes Auto in Auerbach gelöscht.
Ein nächtlicher Brand in Auerbach zieht Ermittlungen nach sich. Die Polizei sucht Zeugen. Was bereits bekannt ist.
Lutz Kirchner
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
15.01.2026
3 min.
Oelsnitzer Wählervereinigung FOB unterstützt OB-Kandidatur von Silke Jahn
Die Bewerbung von Silke Jahn für die Oelsnitzer OB-Wahl wird von der FOB unterstützt.
Die Freie Oelsnitzer Bürgerschaft schickt keinen eigenen Kandidaten zur OB-Wahl am 22. März ins Rennen. Wie die Partner zueinander gefunden haben.
Tino Beyer
27.12.2025
1 min.
Neues Blitzer-Fahrzeug im Vogtland: Es klingelt in der Kasse
Seit Oktober ist ein VW Caddy mit Blitzer für die Stadt Oelsnitz im Einsatz.
Die Stadt Oelsnitz hat im Oktober einen mobilen Blitzer angeschafft. Jetzt zog sie eine erste Bilanz.
Tino Beyer
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel