Auf die Straße geschippter Schnee: In Klingenthal soll Ordnungsamt eingreifen

Oberes Vogtland
Der Winter und seine Folgen war in dieser Woche Thema in den Stadträten von Klingenthal und Oelsnitz.
Wenn Anwohner ihren Schnee einfach auf die Straße schippen, könnte es in Klingenthal jetzt einen Hinweis aus dem Ordnungsamt geben. Das zumindest hat Tino Metschnabl (CDU) im Stadtrat am Dienstag angeregt. „Enge Straßen werden so noch enger“, begründete er. Den Winterdienst im Stadtgebiet lobte er. „Das klappt richtig gut.“ Fragen nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.