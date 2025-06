Auf Ziegenhof im Vogtland startet die Käse-Saison: „Viele Kunden fragen schon“

Nach der Winterpause gibt es wieder Käse auf dem Ziegenhof in Lauterbach. Die Zicklein, denen die Milch in den ersten Wochen nach der Geburt exklusiv zur Verfügung stand, sind mittlerweile entwöhnt.

Im kleinen Hofladen des Ziegenhofs Friedrich in Lauterbach ist der Kühlschrank wieder gut gefüllt. Die ersten Käse in diesem Jahr gingen über die Ladentheke. Frischkäse - in verschiedenen Variationen, Feta (auch in Öl), Quark und Camembert aus eigener Herstellung hält Katja Friedrich für viele Stammkunden und solche, die es werden wollen,...