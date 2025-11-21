Aufregung in Bad Brambach: Diesen „Baum“ hat Semmelrogge gepflanzt

Oberes Vogtland
Gedrückt hat sich Schauspieler Martin Semmelrogge vor der Aufforderung zum Baumpflanzen aus dem Vogtland nicht. Aber bei dem in die Erde gesetzten Gewächs geht die Debatte los.
Bäume pflanzen landauf, landab - vor der Ketten-Aktion ist kaum jemand auch im Vogtland gefeit. Aus Bad Brambach, wo er im Sommer für die DDR-Corona-Satire „Maske auf, Genossen“ drehte, ereilte Schauspieler Martin Semmelrogge (69) die Nominierung, ebenfalls einen Baum zu pflanzen. „Gibt Schlimmeret“ als die Aufforderung durch Bad...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.