Auftakt für die Klingenthaler Pavillonkonzerte

Mit dem Steigermarsch, dessen Melodie bereits 1680 erstmals gedruckt vorlag, starteten am Mittwochabend die Mundharmonika-Uhus unter Leitung von Jürgen Just in die Saison der Pavillonkonzerte. Der laue Frühsommerabend lockte zahlreiche Besucher in die bereits 1957 eröffnete Parkanlage. Insgesamt neun Konzerte stehen nach den Worten von Xenia...