Bürgermeister Wolfgang Schädlich und die Tourismusbeauftragte Ines Günnel sind froh, dass die Gemeinde Muldenhammer als Erholungsort zertifiziert wurde.
Bürgermeister Wolfgang Schädlich und die Tourismusbeauftragte Ines Günnel sind froh, dass die Gemeinde Muldenhammer als Erholungsort zertifiziert wurde. Bild: Ellen Liebner
Wurzelrudi und Kosmonaut Siggi versprechen im Erholungsgebiet vor allem für Kinder jede Menge Spaß und Abenteuer.
Wurzelrudi und Kosmonaut Siggi versprechen im Erholungsgebiet vor allem für Kinder jede Menge Spaß und Abenteuer. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die winterliche Stille genießen Urlauber in Muldenhammer. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit locken die Orte mit besonderer Beleuchtung - Pyramiden und Schwibbbögen.
Die winterliche Stille genießen Urlauber in Muldenhammer. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit locken die Orte mit besonderer Beleuchtung - Pyramiden und Schwibbbögen. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Aufwind für Tourismus in Vogtland-Gemeinde: Begehrter Titel gilt jetzt für alle Ortsteile
Von Daniela Hommel-Kreißl
Als Staatlich anerkannter Erholungsort durfte bislang nur Morgenröthe-Rautenkranz werben. Jetzt hat die Gemeinde das Siegel für alle Ortsteile der Gemeinde Muldenhammer erhalten. Die zahlreichen Beherberger freut‘s.

Endlich dürfen sich alle Orte der Gemeinde Muldenhammer „Staatlich anerkannter Erholungsort“ nennen. Bislang blieb dieser Titel allein Morgenröthe-Rautenkranz vorbehalten. Nachdem dort turnusgemäß die Neuzertifizierung anstand, wurde der Titel jedoch für die Gesamtgemeinde beantragt.
