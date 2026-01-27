Aufwind für Tourismus in Vogtland-Gemeinde: Begehrter Titel gilt jetzt für alle Ortsteile

Oberes Vogtland
Als Staatlich anerkannter Erholungsort durfte bislang nur Morgenröthe-Rautenkranz werben. Jetzt hat die Gemeinde das Siegel für alle Ortsteile der Gemeinde Muldenhammer erhalten. Die zahlreichen Beherberger freut‘s.
Endlich dürfen sich alle Orte der Gemeinde Muldenhammer „Staatlich anerkannter Erholungsort“ nennen. Bislang blieb dieser Titel allein Morgenröthe-Rautenkranz vorbehalten. Nachdem dort turnusgemäß die Neuzertifizierung anstand, wurde der Titel jedoch für die Gesamtgemeinde beantragt.
