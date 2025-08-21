Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Augenarzt-Mobil Mube steht bis 4. September an der Musikhalle Markneukirchen.
Das Augenarzt-Mobil Mube steht bis 4. September an der Musikhalle Markneukirchen. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Augenarzt-Mobil weiter Thema für Mühlental
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bürgermeister will abstimmen lassen, ob sich die Gemeinde an den Betriebskosten des regionalen Versorgungsmodells beteiligt. Was dafür noch fehlt.

In der Gemeinde Mühlental ist das Augenarzt-Mobil der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen nach wie vor Thema. Die Mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheit (Mube) steht bis 4. September in Markneukirchen. Wie Bürgermeister Heiko Spranger (Freie Wähler Marieney-Saalig) ankündigte, will er im Gemeinderat abstimmen lassen, ob sich Mühlental...
