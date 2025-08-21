Augenarzt-Mobil weiter Thema für Mühlental

Oberes Vogtland
Der Bürgermeister will abstimmen lassen, ob sich die Gemeinde an den Betriebskosten des regionalen Versorgungsmodells beteiligt. Was dafür noch fehlt.
In der Gemeinde Mühlental ist das Augenarzt-Mobil der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen nach wie vor Thema. Die Mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheit (Mube) steht bis 4. September in Markneukirchen. Wie Bürgermeister Heiko Spranger (Freie Wähler Marieney-Saalig) ankündigte, will er im Gemeinderat abstimmen lassen, ob sich Mühlental...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.