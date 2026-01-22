MENÜ
In Oelsnitz liegen seit Montag ausgediente Weihnachtsbäume auf Fußwegen und an Straßenrändern.
In Oelsnitz liegen seit Montag ausgediente Weihnachtsbäume auf Fußwegen und an Straßenrändern. Bild: R. Hager
Oberes Vogtland
Ausgediente Weihnachtsbäume „zieren“ Stadtbild: Was passiert in Oelsnitz?
Von Ronny Hager
Bei der Abfuhr der Biotonne kamen vielerorts die Bäume nicht mit fort. Was die zuständige Kreisentsorgung Vogtland dazu sagt - und wann die Bäume nun eingesammelt werden.

Oje Tannenbaum – in Oelsnitz sind viele im Stadtbild zu sehen: Die ausgedienten Weihnachtsbäume sind bei der Abholtour am Montag teils liegengeblieben. Die Nadelbäume lehnen an Masten oder kugeln über Fußwege und Straßen. OB Mario Horn (CDU) ist das ein Dorn im Auge. „Was ist denn hier los?“, fragte sich das Stadtoberhaupt am Dienstag...
