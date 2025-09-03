Auslaufendes Öl in Oelsnitz: Stadt erteilt Auflagen

Nach erneuten Bürgerhinweisen auf auslaufende Betriebsstoffe aus geparkten Fahrzeugen in der Innenstadt handelt die Stadtverwaltung.

Nach Problemen durch auslaufendes Öl eines geparkten Fahrzeuges in Oelsnitz reagiert das Rathaus auf Bürgerhinweise. Die Verunreinigung auf der Wallstraße war wiederholt aufgetreten - stärker als zuvor am 29. August. Die Stadt hat das Verursacher-Auto im Blick, erklärte Stadtsprecher Peter Wollmann. „Das Fahrzeug wurde am 1. September, 9...