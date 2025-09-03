Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Wallstraße in Oelsnitz ist Öl aus einem geparkten Fahrzeug ausgelaufen.
An der Wallstraße in Oelsnitz ist Öl aus einem geparkten Fahrzeug ausgelaufen.
Oberes Vogtland
Auslaufendes Öl in Oelsnitz: Stadt erteilt Auflagen
Von Ronny Hager
Nach erneuten Bürgerhinweisen auf auslaufende Betriebsstoffe aus geparkten Fahrzeugen in der Innenstadt handelt die Stadtverwaltung.

Nach Problemen durch auslaufendes Öl eines geparkten Fahrzeuges in Oelsnitz reagiert das Rathaus auf Bürgerhinweise. Die Verunreinigung auf der Wallstraße war wiederholt aufgetreten - stärker als zuvor am 29. August. Die Stadt hat das Verursacher-Auto im Blick, erklärte Stadtsprecher Peter Wollmann. „Das Fahrzeug wurde am 1. September, 9...
Mehr Artikel