In Bad Elster ist noch bis Sonntag die Schau „Begegnungen & Berührungen“ zu sehen.
In Bad Elster ist noch bis Sonntag die Schau „Begegnungen & Berührungen“ zu sehen.
Oberes Vogtland
Ausstellung in Bad Elster letztmals zu sehen
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Kunstwandelhalle endet die Ausstellung mit Grafiken, Malerei und Holzskulpturen von zwei Künstlern aus dem Thüringer Vogtland.

In Bad Elster ist noch bis Sonntag die Ausstellung „Begegnungen & Berührungen“ zu sehen. In der Schau in der Kunstwandelhalle wird ein Querschnitt mit Arbeiten des aus Zeulenroda stammenden Künstlers Rainer Marofke gezeigt. Zu sehen sind Zeichnungen, Radierungen, Aquarelle und Ölgemälde. Unter anderem werden teils großformatige...
