Ausstellung in Bad Elster letztmals zu sehen

Oberes Vogtland
In der Kunstwandelhalle endet die Ausstellung mit Grafiken, Malerei und Holzskulpturen von zwei Künstlern aus dem Thüringer Vogtland.
In Bad Elster ist noch bis Sonntag die Ausstellung „Begegnungen & Berührungen“ zu sehen. In der Schau in der Kunstwandelhalle wird ein Querschnitt mit Arbeiten des aus Zeulenroda stammenden Künstlers Rainer Marofke gezeigt. Zu sehen sind Zeichnungen, Radierungen, Aquarelle und Ölgemälde. Unter anderem werden teils großformatige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.