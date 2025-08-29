Ausstellung in Bad Elster letztmals zu sehen

In der Kunstwandelhalle endet die Ausstellung mit Grafiken, Malerei und Holzskulpturen von zwei Künstlern aus dem Thüringer Vogtland.

In Bad Elster ist noch bis Sonntag die Ausstellung „Begegnungen & Berührungen“ zu sehen. In der Schau in der Kunstwandelhalle wird ein Querschnitt mit Arbeiten des aus Zeulenroda stammenden Künstlers Rainer Marofke gezeigt. Zu sehen sind Zeichnungen, Radierungen, Aquarelle und Ölgemälde. Unter anderem werden teils großformatige...