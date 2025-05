Autofahrerin stößt bei Unfall im Vogtland mit 16-jährigen Simson-Fahrer zusammen

Während eines Überholvorgangs kam es am Mittwochabend zur Kollision.

Einen Verkehrsunfall mit einem 16-jährigen Mopedfahrer hat es am Mittwochabend im Oberen Vogtland gegeben. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, befuhr eine 53-jährige Skoda-Fahrerin gegen 20.10 Uhr in Elstertal die Adorfer Straße in Fahrtrichtung Adorf - vor ihr war ein 16-Jähriger mit einer Simson unterwegs. Auf Höhe der Einmündung...