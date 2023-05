B 283-Sperrung: Busse fahren anders

Klingenthal.

Aufgrund der Vollsperrung der B 283 zwischen Zwota und Markneukirchen vom 8. bis 17. Mai muss der Busverkehr auf den Linien 30, 90 sowie der Schülerlinie 301 angepasst werden. Die Linie 30 wird zweistündlich über Schöneck und Oberzwota umgeleitet und endet/beginnt ab Klingenthal, Marktplatz. Alle weiteren Haltestellen vom Marktplatz bis zum Gewerbegebiet entfallen für diese Linie. Die Schülerlinie 301 wird über Oberzwota umgeleitet. Die Haltestellen in Oberzwota werden bedient, währenddessen die Halte in Gopplasgrün, Höhe und Ferienhotel Zwota nicht angefahren werden. Die Haltestelle Zwota, Kehrmühle wird in die Bergstraße verlegt. Die Linie 90 übernimmt die Bedienung des Gewerbegebietes und fährt dafür nicht über den Kopernikusring. Die Linie 90 endet auf dem Aschberg. (fp)