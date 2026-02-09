Bad Brambach erhält eine Bürgerstiftung

Sachsens südlichste Gemeinde geht den Weg vieler vogtländischer Kommunen: Eine unkomplizierte Möglichkeit, sich für viele gute Zwecke einzusetzen.

In Bad Brambach entsteht die nächste Bürgerstiftung unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vogtland. Der Gemeinderat hat einstimmig der dafür vorgelegten Satzung zugestimmt und Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) beauftragt, das Papier zu unterschreiben. Die Stiftung, deren Bürokratie durch die Sparkasse und die Deutsche...