MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Symbol für Bad Brambach: die Festhalle, hier beim Lampionfest im Sommer 2025.
Ein Symbol für Bad Brambach: die Festhalle, hier beim Lampionfest im Sommer 2025. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Ein Symbol für Bad Brambach: die Festhalle, hier beim Lampionfest im Sommer 2025.
Ein Symbol für Bad Brambach: die Festhalle, hier beim Lampionfest im Sommer 2025. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Bad Brambach erhält eine Bürgerstiftung
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens südlichste Gemeinde geht den Weg vieler vogtländischer Kommunen: Eine unkomplizierte Möglichkeit, sich für viele gute Zwecke einzusetzen.

In Bad Brambach entsteht die nächste Bürgerstiftung unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vogtland. Der Gemeinderat hat einstimmig der dafür vorgelegten Satzung zugestimmt und Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) beauftragt, das Papier zu unterschreiben. Die Stiftung, deren Bürokratie durch die Sparkasse und die Deutsche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
2 min.
Kindergarten in Gefahr: Rathauschef aus dem Vogtland appelliert an Eltern
Die Kita Quellenzwerge in Bad Brambach braucht dringend eine bessere Auslastung.
Bad Brambach muss zunehmend mehr Geld für die Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden aufbringen. Das schwächt die finanziellen Möglichkeiten - und hat Auswirkungen auf die eigene Tagesstätte.
Ronny Hager
03.11.2025
1 min.
Bad Brambach denkt über Bürgerstiftung nach
Kai Lederer von der Sparkasse Vogtland wird die Bürgerstiftungsidee in Bad Brambach vorstellen.
Der Kurort im Süden des Vogtlandkreises will die Idee aufgreifen, die in vielen Orten der Region auf Gegenliebe stößt. In Kürze wird das vorgestellt.
Ronny Hager
09.02.2026
4 min.
Olympia in Italien: Warum Ex-Rodlerin Ute Klawonn vor den Winterspielen ein wenig wehmütig wird
Zwei Silbermedaillen holte Ute Klawonn bei Olympischen Winterspielen.
Zweimal holte die heute 71-Jährige bei den Winterspielen im Eiskanal eine Silbermedaille. Nach der Karriere zog sie aus Zwickau weg, die Daumen drückt sie den Sportlern aus der Region aber bis heute.
Udo Hentschel
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
09.02.2026
4 min.
Superblitzer in Zwickau und Westsachsen: Radarfallen-Netz wird engmaschiger
Die Kombigeräte an der A-72-Anschlussstelle Zwickau-West sind ebenfalls Superblitzer: Sie registrieren sowohl Tempo- als auch Rotlichtverstöße, bei Bedarf in jede Fahrtrichtung.
Mobile Blitzer, Kombigeräte, stationäre Messtechnik - neben dem Landkreis überwachen auch Kommunen den Straßenverkehr. Wo Schwerpunkte sind und welche Messstellen am häufigsten Verstöße registrieren.
Holger Weiß
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel