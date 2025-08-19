Bad Brambach hat zwei neue Ehrenbürger

Der Gemeinderat würdigt die besonderen Verdienste von Erhard Adler und Petr Schaller.

Im Juni wurden der Bad Brambacher Ortschronist Erhard Adler und der Bürgermeister der Partnergemeinde Plesná/Fleißen Petr Schaller für ihr jahrelanges grenzüberschreitendes Engagement mit dem Sächsischen Verdienstorden geehrt. Das ist die höchste Auszeichnung des Freistaates. Dieser Würdigung will der Gemeinderat Bad Brambach in nichts...