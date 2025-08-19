Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ehrenbürger der Gemeinde Bad Brambach: Erhard Adler (rechts) und Petr Schaller.
Ehrenbürger der Gemeinde Bad Brambach: Erhard Adler (rechts) und Petr Schaller. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Bad Brambach hat zwei neue Ehrenbürger
Von Eckhard Sommer
Der Gemeinderat würdigt die besonderen Verdienste von Erhard Adler und Petr Schaller.

Im Juni wurden der Bad Brambacher Ortschronist Erhard Adler und der Bürgermeister der Partnergemeinde Plesná/Fleißen Petr Schaller für ihr jahrelanges grenzüberschreitendes Engagement mit dem Sächsischen Verdienstorden geehrt. Das ist die höchste Auszeichnung des Freistaates. Dieser Würdigung will der Gemeinderat Bad Brambach in nichts...
