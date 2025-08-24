Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Bad Brambach - im Foto Festhalle und Kurparkteich - geht es um Gebühren für die Bürger. Bild: Hager/Archiv
In Bad Brambach - im Foto Festhalle und Kurparkteich - geht es um Gebühren für die Bürger. Bild: Hager/Archiv
Oberes Vogtland
Bad Brambach regelt, was Bürger zahlen müssen
Redakteur
Von Ronny Hager
Im Gemeinderat am Mittwoch geht es um Kindertagesstätte, Musikschule oder Hundesteuer. Nächste Woche tagen auch die Kommunalparlamente in Klingenthal, Triebel, Markneukirchen und Muldenhammer.

Wenn der Gemeinderat Bad Brambach am kommenden Mittwoch tagt, umfasst allein die öffentliche Sitzung fast zwei Dutzend Punkte. Schwerpunkt der Beratung ab 19 Uhr im Rathaus sind die Gebühren und Steuern, die Bürger künftig zu entrichten haben: Von den Elternbeiträgen im Kindergarten über Musikschulgebühren bis Hundesteuer. In Klingenthal...
