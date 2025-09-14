Bad Brambacher Kindergarten erhält neues Spielgerät

Oberes Vogtland
Die Kita Quellenzwerge erhält ein großes Spielgerät durch die Stiftung Kinderförderung von Playmobil. Die Kita-Leiterin hatte lange darum gekämpft.
Die Knirpse der Kindertagesstätte Quellenzwerge in Bad Brambach dürfen sich freuen: Sie erhalten ein großes Spielgerät der Stiftung Kinderförderung von Playmobil. Die Vogtländer setzten sich im mehrstufigen Auswahlverfahren des Spielzeugherstellers durch. „Die umtriebige Kita-Leiterin hat sich dafür eingesetzt. Sie hat sich bei der...
