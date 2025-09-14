Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kita Quellenzwerge erhält ein Spielgerät der Stiftung Kinderförderung von Playmobil.
Die Kita Quellenzwerge erhält ein Spielgerät der Stiftung Kinderförderung von Playmobil.
Oberes Vogtland
Bad Brambacher Kindergarten erhält neues Spielgerät
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kita Quellenzwerge erhält ein großes Spielgerät durch die Stiftung Kinderförderung von Playmobil. Die Kita-Leiterin hatte lange darum gekämpft.

Die Knirpse der Kindertagesstätte Quellenzwerge in Bad Brambach dürfen sich freuen: Sie erhalten ein großes Spielgerät der Stiftung Kinderförderung von Playmobil. Die Vogtländer setzten sich im mehrstufigen Auswahlverfahren des Spielzeugherstellers durch. „Die umtriebige Kita-Leiterin hat sich dafür eingesetzt. Sie hat sich bei der...
