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40.000 Frühblüher werden in diesen Tagen in Bad Elster in die Erde gebracht.
40.000 Frühblüher werden in diesen Tagen in Bad Elster in die Erde gebracht. Foto: Tino Beyer
Die Parkanlagen in Bad Elster laden zu Frühlingsspaziergängen ein.
Die Parkanlagen in Bad Elster laden zu Frühlingsspaziergängen ein. Foto: Christian Schubert
Auch hinter der Kunstwandelhalle blüht es.
Auch hinter der Kunstwandelhalle blüht es. Foto: Christian Schubert
40.000 Frühblüher werden in diesen Tagen in Bad Elster in die Erde gebracht.
40.000 Frühblüher werden in diesen Tagen in Bad Elster in die Erde gebracht. Foto: Tino Beyer
Die Parkanlagen in Bad Elster laden zu Frühlingsspaziergängen ein.
Die Parkanlagen in Bad Elster laden zu Frühlingsspaziergängen ein. Foto: Christian Schubert
Auch hinter der Kunstwandelhalle blüht es.
Auch hinter der Kunstwandelhalle blüht es. Foto: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Bad Elster blüht auf: Bis Ostern kommen 40.000 Frühblüher in die Erde
Redakteur
Von Tino Beyer
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Das Staatsbad legt sich in diesen Tagen sein Frühlingskleid an.

In Bad Elster hält der Frühling Einzug. Die Gärtner der Sächsischen Staatsbäder bringen in diesen Tagen 40.000 Frühblüher, darunter viele Stiefmütterchen, in die Erde. Vor dem Kurhaus blüht es bereits. Auch hinter der Kunstwandelhalle sind die Beete bepflanzt. Am Badeplatz war das Gartenbauteam am Mittwoch im Einsatz. „Bis Ostern wollen...
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