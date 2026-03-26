Bad Elster blüht auf: Bis Ostern kommen 40.000 Frühblüher in die Erde

Das Staatsbad legt sich in diesen Tagen sein Frühlingskleid an.

In Bad Elster hält der Frühling Einzug. Die Gärtner der Sächsischen Staatsbäder bringen in diesen Tagen 40.000 Frühblüher, darunter viele Stiefmütterchen, in die Erde. Vor dem Kurhaus blüht es bereits. Auch hinter der Kunstwandelhalle sind die Beete bepflanzt. Am Badeplatz war das Gartenbauteam am Mittwoch im Einsatz. „Bis Ostern wollen...