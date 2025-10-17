„Bad Elster blüht“: So verschönern Bewohner ihr Wohnumfeld

Eine Pflanzaktion mit Anwohnern im Wohngebiet Am Kuhberg in Bad Elster soll das Umfeld verschönern. Familien und Kinder waren begeistert bei der Sache.

Mit einer Pflanzaktion unter dem Motto „Bad Elster blüht“, organisiert vom Quartiersmanagement der Wohnungsbaugesellschaft Bad Elster, haben Anwohner des Wohngebietes Am Kuhberg rund 3400 Zwiebeln für Frühblüher in die Erde gesetzt. Als Anreiz wurden auch Speisen vom Grill angeboten. Nach den Worten von Quartiersmanager Danny Richter... Mit einer Pflanzaktion unter dem Motto „Bad Elster blüht“, organisiert vom Quartiersmanagement der Wohnungsbaugesellschaft Bad Elster, haben Anwohner des Wohngebietes Am Kuhberg rund 3400 Zwiebeln für Frühblüher in die Erde gesetzt. Als Anreiz wurden auch Speisen vom Grill angeboten. Nach den Worten von Quartiersmanager Danny Richter...