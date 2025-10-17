Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg.
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg. Bild: Christian Schubert
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg.
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
„Bad Elster blüht“: So verschönern Bewohner ihr Wohnumfeld
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Pflanzaktion mit Anwohnern im Wohngebiet Am Kuhberg in Bad Elster soll das Umfeld verschönern. Familien und Kinder waren begeistert bei der Sache.

Mit einer Pflanzaktion unter dem Motto „Bad Elster blüht“, organisiert vom Quartiersmanagement der Wohnungsbaugesellschaft Bad Elster, haben Anwohner des Wohngebietes Am Kuhberg rund 3400 Zwiebeln für Frühblüher in die Erde gesetzt. Als Anreiz wurden auch Speisen vom Grill angeboten. Nach den Worten von Quartiersmanager Danny Richter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
1 min.
Verkehrsberuhigter Bereich: Vorstoß für Wohngebiet in Bad Elster
Blick auf das Wohngebiet „Am Kuhberg“ in Bad Elster.
Das Kuhberg-Wohngebiet in Bad Elster soll sicherer werden. Daher wird jetzt die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches geprüft.
Tino Beyer
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
15:00 Uhr
2 min.
Großer Ärger über Straßensperrung: Bad Elster reagiert
Die Untere Reuth in Bad Elster ist voll gesperrt.
Die Untere Reuth, wichtige Verbindung in der Bäderstadt in einige Wohngebiete und nach Sohl, ist zwei Wochen dicht. Die Stadtverwaltung - nicht als Bauherr verantwortlich - bittet um Entschuldigung.
Ronny Hager
Mehr Artikel