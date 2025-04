Bad Elster: Diebeszug durchs Herz des großen Kurortes im Vogtland

Die Ruhe im sächsischen Staatsbad ist gestört: Am Wochenende kam es zu mehreren Einbruchsdiebstählen in Bad Elster. Betroffen war mit Badstraße und Badeplatz auch das Kurzentrum.

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben Unbekannte in Bad Elster gewaltsam acht Verkaufsvitrinen von Modefachgeschäften in den Kolonnaden an der Badstraße geöffnet und ausgestellte Kleidungsstücke daraus entwendet. Außerdem drangen sie gewaltsam in einen Büroraum am Badeplatz ein und durchsuchten diesen, teilte die Polizeidirektion...