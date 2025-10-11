Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schauspieler Ben Becker trat mit dem Monolog „Todesduell“ im König-Albert-Theater auf.
Schauspieler Ben Becker trat mit dem Monolog „Todesduell“ im König-Albert-Theater auf. Bild: André Kowalski
Schauspieler Ben Becker trat mit dem Monolog „Todesduell“ im König-Albert-Theater auf.
Schauspieler Ben Becker trat mit dem Monolog „Todesduell“ im König-Albert-Theater auf. Bild: André Kowalski
Oberes Vogtland
Bad Elster: Festspiele als Besucher-Magnet
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Spielzeit-Start beschert der Kulturstadt 8000 Veranstaltungsbesucher innerhalb von gut drei Wochen. Zum Finale gab es einen Ritterschlag für Schauspielstar Ben Becker.

Mit einer sehr guten Resonanz ist die Jubiläums-Ausgabe der Chursächsischen Festspiele in Bad Elster zu Ende gegangen. Gut 8000 Gäste besuchten die 25. Auflage zum Start der neuen Spielzeit, informierte Chursachsen-Marketingdirektor Stephan Seitz. Und das, obwohl die Ausgabe 2025 zwischen 12. September und 5. Oktober einige Tage kürzer war, um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
1 min.
Über 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko
Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind viele Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach heftigen Niederschlägen sind viele Orte im Zentrum und Osten des Landes von der Außenwelt abgeschnitten. In den kommenden Tagen dürfte es noch weiter regnen.
08.09.2025
4 min.
Von Giora Feidmann bis Revolverheld: Sieben Tipps für die Festspiele in Bad Elster
Klarinetten-Legende Giora Feidman und sein Trio bringen die „Revolution of Love“ am 20. September ins König-Albert-Theater Bad Elster.
Vor 25 Jahren waren sie ein Schnellschuss, längst sind sie ein Flaggschiff im Kulturangebot: Sieben Gründe für einen Besuch bei den Chursächsischen Festspielen, die am 12. September starten.
Ronny Hager
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
04.10.2025
1 min.
Ben Becker beschließt 25. Chursächsische Festspiele in Bad Elster
Einen beeindruckenden Text bringt Ben Becker mit nach Bad Elster. Die Chursachsen versprechen „ein Schauspiel-Erlebnis von radikaler Intensität“.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel