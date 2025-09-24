Bad Elster schiebt Feuerwehr-Investition an

Die Kurstadt will ins Gebäude der Ortsfeuerwehr Sohl investieren. Was konkret geplant ist.

Die Stadt Bad Elster will ins Gebäude der Ortsfeuerwehr Sohl investieren. Darüber wurde auf der jüngsten Stadtratssitzung informiert, bei der ein Planungsauftrag für das Vorhaben auf den Weg gebracht wurde. Das aktuelle Feuerwehrhaus verfügt über zwei Stellplätze für drei Fahrzeuge, zudem sind die Umkleiden in der Fahrzeughalle...