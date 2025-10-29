Bäckermeister aus Zwota: „Die negative Stimmung in der Bürgerschaft bewegt mich“

Oberes Vogtland
Ruck-Rede im Stadtrat: Bäcker Frank Behrendt hat in der Bürgerfragestunde den Klingenthaler Verantwortlichen ins Gewissen geredet.
Die Bürgerfragestunde des Klingenthaler Stadtrates hat Bäckermeister Frank Behrendt aus Zwota für eine Ruck-Rede genutzt. Grund: Er sorgt sich um die Zukunft von Klingenthal, an der mit zwei Läden auch seine Existenz hängt. Er habe das Ohr nah an den Menschen, sagte er. Dabei spüre er viel negative Stimmung. „Die negative Stimmung in der...
