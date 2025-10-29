Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bäckermeister Frank Behrendt aus Zwota.
Bäckermeister Frank Behrendt aus Zwota. Bild: jb steps/Archiv
Bäckermeister Frank Behrendt aus Zwota.
Bäckermeister Frank Behrendt aus Zwota. Bild: jb steps/Archiv
Oberes Vogtland
Bäckermeister aus Zwota: „Die negative Stimmung in der Bürgerschaft bewegt mich“
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ruck-Rede im Stadtrat: Bäcker Frank Behrendt hat in der Bürgerfragestunde den Klingenthaler Verantwortlichen ins Gewissen geredet.

Die Bürgerfragestunde des Klingenthaler Stadtrates hat Bäckermeister Frank Behrendt aus Zwota für eine Ruck-Rede genutzt. Grund: Er sorgt sich um die Zukunft von Klingenthal, an der mit zwei Läden auch seine Existenz hängt. Er habe das Ohr nah an den Menschen, sagte er. Dabei spüre er viel negative Stimmung. „Die negative Stimmung in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
09.09.2025
2 min.
Klingenthaler Wanderung vereint Teilnehmer zwischen 1 und 85 Jahren
Start und Ziel der Klingenthaler Wanderung war Mühlleithen.
Die 41. Auflage der Wanderung unter dem Motto „Um Mühlleithens Höhen“ absolvierten 197 Teilnehmer.
Tino Beyer
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
09.10.2025
3 min.
Wie Klingenthals Grundschüler mehr Skilaufen sollen
Die Loipen in Mühlleithen sind vergleichsweise schneesicher. Die Grundschüler könnten hier Skilaufen.
Die Wintersport-DNA von Klingenthal zu erhalten, ist zunehmend eine Herausforderung. Verantwortliche der Sigmund-Jähn-Grundschule legen dafür eine Idee auf den Tisch.
Tino Beyer
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel